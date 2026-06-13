Массированная атака БПЛА и обстрелы затронули Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более чем 200 БПЛА, в результате чего четыре мирных жителя обратились за медицинской помощью. По данным регионального оперштаба, под удары попали 73 населенных пункта, было выпущено 16 снарядов в ходе пяти обстрелов, а зафиксировано 206 атак беспилотников, из которых 123 были сбиты или подавлены, сообщает РИА Новости.

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В ходе атак были выявлены повреждения в трех многоквартирных домах, 26 частных домовладениях, социальных и коммерческих объектах, а также на складах, предприятиях и транспортных средствах.

"В Белгородском округе поселки… атакованы 18 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Варваровка в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель… В Грайворонском округе… в ходе 3 обстрелов выпущено 13 боеприпасов, 3 раза сброшены 5 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 46 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома ранена женщина", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что ситуация также была напряженной в Валуйском, Вейделевском и Шебекинском округах, где атаковали 81 беспилотник. В Борисовском и Краснояружском округах было выпущено три боеприпаса и сброшено 12 взрывных устройств с БПЛА, при этом 43 беспилотника подвергли атаке, из которых 25 были подавлены. В Ракитянском округе зафиксированы атаки 13 беспилотников, девять из которых удалось сбить.

Дополнительные повреждения и пострадавшие отмечены в других районах. В Ивнянском округе в селе Федчевка от детонации беспилотника на территории фермерского хозяйства пострадал мужчина. Также поступила информация о мужчине, получившем осколочное ранение в селе Бобрава 11 июня в результате атаки дрона на грузовой автомобиль, который продолжает лечение амбулаторно.

По информации врио губернатора области Александра Шуваева, всего за прошедшие сутки ВСУ 83 раза атаковали территорию региона. Противник пять раз применял авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня, продолжая массированные удары по инфраструктуре и населенным пунктам области.