В Херсонской области при атаках ВСУ погиб человек

В Херсонской области один человек погиб, пятеро получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины за сутки.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Нововладимировке Голопристанского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб мужчина 1978 года рождения. В Раздольном Каховского округа при атаке беспилотника на грузовой автомобиль ранен мужчина 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован. В Великих Копанях Алешкинского округа ранения получил мужчина 1967 года рождения. От госпитализации отказался. В Голой Пристани пострадал мужчина 1962 года рождения. Доставлен в больницу. В Чаплинке в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю пострадали мужчины 1963 и 1982 годов рождения. Оба госпитализированы", - написал он в "Максе".

По информации губернатора, ВСУ также атаковали населенные пункты Генического, Голопристанского, Каховского, Алешкинского, Нижнесерогозского, Новокаховского, Скадовского и Чаплинского округов.