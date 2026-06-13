Раскрыто, откуда ВСУ запустили смертоносные дроны по Кубани и Волгограду

Запуск беспилотных летательных аппаратов, атаковавших объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Волгоградской области, осуществлялся с территории Одесской и Харьковской областей Украины.

Маршруты движения воздушных целей раскрыл основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью изданию "АиФ".

«Что касается беспилотников, которые атаковали Краснодар, то их могли запустить с территории Украины, примерно в районе Одесской области. Они огибают Крым по морю, потому что через Крым они лететь не могут, там очень серьезные системы ПВО стоят, и Крым хорошо защищен. И, соответственно, они вылетают из Одессы, огибают Крым и дальше двигаются на Краснодарский край», — сообщил эксперт в эксклюзивном интервью изданию aif.ru.

Анализируя географию налетов на другие российские регионы, специалист указал на иную точку запуска, использовавшуюся для ударов по объектам в Волгоградской области.

«Волгоград, вероятнее всего, атаковали с территории Харьковской области. Расстояние составляет примерно 600 км по прямой, они вполне могли долететь», — пояснил Кондратьев в беседе с журналистом издания.

Напомним, что в ночь на 13 июня российские средства противовоздушной обороны отразили одну из самых массовых воздушных атак. По информации Министерства обороны РФ, дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 177 украинских беспилотников. Вражеские аппараты ликвидированы над территориями Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тверской областей, Крыма и ряда других регионов страны.

Один человек погиб, трое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Кубани

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Темрюкском районе обломки сбитого БПЛА упали на территории морского терминала, вызвав локальное возгорание. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. В то же время в Волгоградской области, по заявлению губернатора Андрея Бочарова, падение обломков привело к пожару на промышленном объекте в Котовском районе и возгоранию сухой травы на окраине лесного массива «Шакинская дубрава» в Кумылженском районе. По предварительным данным, в волгоградском регионе никто не пострадал.