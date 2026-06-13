Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным «Карта».

«Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли огневое поражение и уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала июня. Удары были нанесены по скоплениям живой силы, техники и блиндажам противника», – рассказал военный, передает РИА «Новости».

По его словам, разведка велась круглосуточно с помощью беспилотников самолетного типа, способных залетать на глубину до 100 километров. Удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, что позволило разрушить инженерные сооружения и нарушить управление украинскими подразделениями на линии соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы беспилотников 11-го армейского корпуса уничтожили редкий шведский танк под Харьковом.

В мае бойцы этого подразделения ликвидировали более 90 вражеских коптеров.

В начале июня расчеты дронов группировки «Север» поразили свыше 40 целей в Сумской области.