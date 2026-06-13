Военные ВСУ маскируются под жителей Константиновки, переодеваясь в гражданскую одежду. Об этом командир штурмовой роты полка 1194 группировки войск "Южная" с позывным "Мерчанд" сообщил изданию РИА Новости.

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По данным издания, в Константиновке есть гражданские – военные видели пожилых людей, но в последнее время там появились молодые люди. Парни, девушки, ходят довольно бодро, и их появление вызвало подозрения.

Журналисты отмечают, что, по словам командира роты, на Украине людей гребут на войну, и те нехотя убывают воевать. В городе, тем временем, идут ожесточенные бои, а молодые люди спокойно разгуливают, после чего у них появляются данные о расположениях российских военных.