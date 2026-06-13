Названо число сбитых за ночь дронов над Россией

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Дроны сбивали над территориями 14 регионов, включая Московский регион, Краснодарский край и Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется. На местах падения обломков работают оперативные службы.

МК сообщал, что в ночь на 13 июня два беспилотника были уничтожены на подлёте к городу. Всего а 12 июня над столицей сбили 27 украинских БПЛА. О пострадавших информации не поступало.