НАТО планирует усилить противодействие дронам

Страны НАТО планируют предоставить главнокомандующему альянса Алексусу Гринкевичу больше свободы и гибкости в принятии решений о противодействии угрозам, в том числе дронам, которые залетают в воздушное пространство западных стран. Об этом сообщает Politico.

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На данный момент страны НАТО сами диктуют, как и где может применяться их национальное оружие. Однако новое предложение, со слов чиновников, даст Гринкевичу больше свободы. Так, он сможет оперативно перебрасывать силы и средства по всему альянсу и устанавливать уровни боеготовности, не запрашивая каждый раз официального одобрения.

Многие союзники жалуются, что из-за разрозненных правил по всему альянсу сложно быстро реагировать на воздушные угрозы. Новая инициатива должна впервые объединить системы противоракетной обороны НАТО с миссиями воздушного патрулирования над странами восточного фланга и за его пределами, фактически включив их в общую системы ПВО.

Ранее Польша потребовала от Киева исключить случаи падения беспилотников в странах НАТО. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украине следует точнее определять свои цели, чтобы не ставить под угрозу безопасность Североатлантического альянса.