Военблогер Борис Рожин в Telegram-канале назвал главную задачу Вооруженных сил (ВС) России для продвижения у Красноармейска.

По его словам, украинские подразделения продолжают контратаковать на направлениях Гришино, Новоалександровка и Васильевка. Ключевую роль в подавлении этих атак играют российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они наносят удары по технике противника на подступах в районах Доброполья, Новофедоровки и Белозерска.

Эксперт отметил, что основная сложность продвижения обусловлена большим количеством беспилотников у обеих сторон. В этих условиях приоритетная задача, стоящая перед расчетами БПЛА, — обнаружение и уничтожение пунктов воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это необходимо для облегчения передвижения российских войск, а также для того, чтобы не допустить развертывания украинских резервов.