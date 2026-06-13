ВС РФ поразили дроном опорный пункт ВСУ в лесу в Сумской области

Операторы дронов группировки "Север" поразили опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач специалисты беспилотных систем в составе 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что подразделения группировки войск "Север", наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.