На Украине объявили об угрозе применения «Цирконов»

В ночь на 13 июня на Украине существует угроза применения российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом со ссылкой на мониторинговые ресурсы предупредил Telegram-канал «Зеркало недели».

В публикации описаны основные характеристики ракет, какую угрозу они представляют и в чем их особенность. Так, «Цирконы» предназначены для поражения крупных надводных и наземных целей. Их запускают с кораблей, подлодок и фрегатов, они обрадают гиперзвуковой скоростью и дальностью до тысячи километров.