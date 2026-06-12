Москва оказалась под атакой ВСУ: над городом работает ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Таким образом, общее число сбитых БПЛА с начала суток 12 июня достигло 27. Жителей призывают сохранять спокойствие и не приближаться к фрагментам дронов.

Ранее МК сообщал, что МВФ не дал Украине кредит из-за невыполнения условий. Общая сумма выплат составляла 690 миллионов долларов.