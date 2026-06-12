Москва оказалась под атакой ВСУ: над городом работает ПВО
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Таким образом, общее число сбитых БПЛА с начала суток 12 июня достигло 27. Жителей призывают сохранять спокойствие и не приближаться к фрагментам дронов.
Ранее МК сообщал, что МВФ не дал Украине кредит из-за невыполнения условий. Общая сумма выплат составляла 690 миллионов долларов.