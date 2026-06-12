В Киеве и на большей части территории Украины объявили воздушную тревогу

12 июня 2026 года в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация появилась на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, а также была подтверждена местными властями.

Граждан призвали немедленно проследовать в укрытия и не игнорировать сигналы опасности. Официальные источники пока не раскрывают причины объявления тревоги, однако традиционно такие меры связаны с угрозой ракетных ударов или атак беспилотников.

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По предварительным данным, сигналы тревоги звучат в столице, Киевской области и еще в ряде регионов. Местные власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности. В социальных сетях публикуются сообщения о работе систем противовоздушной обороны, однако официального подтверждения от военного командования пока нет.

Ранее украинские власти неоднократно предупреждали о возможных массированных обстрелах. Накануне, 11 июня, Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан внимательно относиться к сигналам тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью. Воздушные силы ВСУ также предупреждали о высокой вероятности применения Россией баллистического вооружения.

В настоящее время информация о возможных «прилетах» или работе ПВО уточняется. Рекомендуется следить за официальными сообщениями и избегать распространения непроверенных данных. Ожидается, что после окончания тревоги власти представят более подробную информацию о ситуации.