В Бразилии создали копию российской «Герани»

Бразильская компания Brvant, которая специализируется на производстве беспилотников, разработала похожий на российскую «Герань-2» и иранский Shahed-136 дрон-камикадзе. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«"Геранестроение" продолжает шагать по планете. После создания американского варианта Shahed-136 под названием LUCAS, собственный дрон-камикадзе решила заполучить и Бразилия», — отметил канал.

Автор обратил внимание на фотографию бразильской разработки, которая практически полностью копирует схему «Герани». Это аппарат с треугольным крылом и расположенным в корме двигателем внутреннего сгорания. В публикации допустили, что относительно дешевое средство поражения можно применять в рамках борьбы с наркомафией.

В апреле стало известно, что немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture получила контракт на производство похожих на «Герани» дронов-камикадзе Anubis.