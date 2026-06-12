Массированный налёт на Москву: ПВО ликвидировала 23 беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередного беспилотного летательного аппарата, пытавшегося атаковать столицу.

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«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в своём канале на платформе «Макс».

По его данным, это уже второй дрон, сбитый системами противовоздушной обороны за последние полчаса. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Нападения украинских беспилотников на столичный регион продолжаются. Всего за день, по данным ТАСС, силами ПВО были сорваны атаки 23 дронов, направлявшихся к Москве.

Интенсивность налётов остаётся высокой, однако российские системы противовоздушной обороны действуют эффективно, уничтожая цели на дальних подступах. Благодаря этому удаётся избегать жертв и серьёзных разрушений.

Ранее Собянин уже сообщал об уничтожении нескольких дронов. Утром 12 июня были сбиты семь беспилотников, затем их число росло. В течение дня ПВО отражала волны атак, и к вечеру общее количество ликвидированных воздушных целей достигло 23. Это одна из самых массированных атак на столицу за последнее время.

Мэр Москвы призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. В случае обнаружения обломков БПЛА или подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать по телефону 112. Силы ПВО продолжают нести круглосуточное дежурство, ситуация находится под контролем.