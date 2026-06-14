В Минобороны сделали заявление после ночной атаки ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 249 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Украинские беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями.

Также дроны ВСУ уничтожили над Крымом и Азовским морем, передает РИА Новости.

Ночью 14 июня город Новомосковск в Тульской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий.

13 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по центральному рынку в Сватово в Луганской Народной Республике. В результате атаки пострадали семь человек.