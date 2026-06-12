Россия успешно решила проблему спутникового наведения для своих ударных беспилотников, создав систему, которая способна не только конкурировать с американским Starlink, но и превзойти его. Об этом в эфире YouTube-канала Юлии Латыниной* (признана в РФ иностранным агентом) заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович** (признан в РФ террористом и экстремистом), признав, что технологический разрыв в пользу Москвы становится критическим.

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«У России всё в порядке станет с её мидлстрайками», — заявил Алексей Арестович**, комментируя возможности российской группировки.

По его словам, именно отсутствие спутникового контроля до недавнего времени сдерживало эффективность российских дальнобойных дронов, однако теперь ситуация радикально меняется.

Арестович** подчеркнул, что Россия в ускоренном темпе вывела на орбиту систему спутников «Рассвет», которая кардинально меняет правила игры на фронте.

«Если количество российских дронов, а их очень много, будет соединено ещё с точностью наведения, то это будет действительно очень серьёзная проблема», — признал эксперт.

Он добавил, что технологическая задача, которую Киев решал с помощью западных каналов связи, теперь полностью закрыта российскими инженерами. Ожидается, что система заработает в полную мощность к 2027 году.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подтвердил успешный запуск очередной партии из 16 аппаратов «Рассвета» и отметил, что Россия обладает технологиями, превосходящими западные аналоги.

«Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», — заявил глава государства на встрече с участниками СВО.

Путин подчеркнул, что фундаментальная технологическая и интеллектуальная проблема решена, и сейчас идет планомерное масштабирование системы для обеспечения превосходства на поле боя.

* - Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов

** - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов