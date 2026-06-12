Путин подписал указ о форсированном росте ВС РФ

Владимир Путин второй раз за четыре месяца увеличил штатную цисленность ВС РФ, подписав соответствующий указ. Согласно документу, опубликованному 12 июня 2026 года, общая численность личного состава армии установлена на уровне 2 399 130 единиц.

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«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих», — говорится в тексте указа президента.

Правительству Российской Федерации поручено оперативно обеспечить выделение Министерству обороны всех необходимых бюджетных ассигнований для реализации новых штатных параметров. Данный указ официально признает утратившим силу предыдущий документ от 4 марта 2026 года и вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, что процесс планомерного наращивания боевой мощи продолжается в России не первый год. Еще 4 марта 2026 года штатная численность ВС РФ составляла 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 были военнослужащими. Если сравнивать с данными осени 2024 года, когда армия насчитывала 2 389 130 человек (включая 1 500 000 военных), становится очевидным курс Кремля на последовательное и существенное расширение рядов защитников Отечества.