Российский генерал прокомментировал планы Киева в отношении Крыма

Киев не сможет заморить голодом Крым, на полуострове есть запасы, рассказал в беседе с журналистами News.ru генерал-майор Владимир Попов.

Накануне Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, признался, что основная цель атак ВСУ на Крым и южные регионы заключается в том, что добиться на полуострове не только топливного кризиса, но и голода.

«Я думаю, что Киев не сможет достичь цели «обесточить» продуктовые запасы Крыма. У них не хватит на это ресурсов. Москва держит постоянную связь с полуостровом, логистика работает хорошо, есть различные сухопутные пути», — подчеркнул Попов.

Названы места, откуда ВСУ наносят удары по мостам в Крым

Генерал отметил, что с Крымом есть железнодорожное, морское, сухопутное сообщение. Он добавил, что система обеспечения крымчан продовольствием, медикаментами и товарами функционирует, действует.

По его мнению, даже в Киеве понимают, что на самом деле обеспечить блокаду полуострова невозможно, не хватит ресурсов.

Ранее военные эксперты сообщили, что Запад вернулся к риторике 2022-2024 годов в отношении России, в выступлениях лидеров снова звучат мантры о блокаде, стратегическом поражении, отмене, финансовой катастрофе, сложностях, недовольстве.

Вместе с тем, пояснили аналитики, РФ в последние годы добилась полного импортозамещения в ряде отраслей, переориентировала логистику, заключила выгодные контракты — на порядок, а нередко и два, более выгодные, чем были подписаны в 90-е годы с западными странами.