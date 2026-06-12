Путин пообещал увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре Украины

Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить у Вооруженных сил Украины желание атаковать гражданские объекты. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил президент России Владимир Путин.

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Он отметил, что Москва должна «отвечать как следует» действиям украинских войск.

— И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, — заявил Путин.

Путин обратился с призывом к недругам России

Об этом глава государства рассказал во время встречи с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО) в Кремле, передает ТАСС.

Также во время встречи с участниками СВО российский лидер сообщил, что группировка российских войск в зоне проведения СВО превышает 700 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что старается регулярно общаться и постоянно поддерживать контакт с представителями разных родов войск на СВО, включая начальников самого высокого уровня.

Кроме того, Владимир Путин отверг утверждения о том, что Москва развязала конфликт на Украине, и заявил, что никому не удастся добиться стратегического поражения России.