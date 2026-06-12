Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в комментарии «ВФокусе Mail» объяснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает вину вооруженных сил Украины (ВСУ) в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как заметил собеседник издания, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет стать генеральным секретарем ООН, поэтому сейчас ему попросту невыгодно ссориться с коллективным Западом.

Руководство МАГАТЭ подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения ЗАЭС

Никулин подчеркнул, что это явно политическая версия. Он допускает, что молчание со стороны гендиректора организации продлится до тех пор, пока не состоятся выборы генсека ООН.

Эксперт в шутку добавил, что если обстрелы ЗАЭС осуществляет не Украина, то это, вероятно, инопланетяне, о которых обещал рассказать президент США Дональд Трамп.