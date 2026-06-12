Путин назвал численность группировки российских войск в зоне СВО

Президент России Владимир Путин раскрыл численность группировки российских войск в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с участниками СВО в День России.

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«У нас группировка большая, свыше 700 тысяч человек», — отметил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Он также добавил, что очень много служащих в Министерство обороны приходят именно из числа участников спецоперации.

Президент подчеркнул решающую роль российских штурмовиков в решении боевых задач. По его словам, именно штурмовые группы и пехота ставят точку в боевых операциях.

«Зашли и заняли, застолбили за Россией территорию», — пояснил Путин, оценивая работу штурмовых отрядов.

Глава государства также обратил внимание на то, что Россия каждый день берет под контроль исторические территории в зоне СВО.

«Шаг за шагом - не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день», – отметил глава государства.

Президент добавил, что никому никогда не удавалось добиться стратегического поражения России, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».