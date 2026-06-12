Белоусов пообещал снабдить всех штурмовиков на СВО переносными средствами РЭБ

Все штурмовые подразделения в зоне специальной военной операции будут обеспечены переносными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

«Мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений <...> в носимом РЭБе, наиболее эффективном <...>. Все отработаем и полностью закрываем потребность», — сказал он.

Министр также рассказал, что новинки оборонно-промышленного комплекса перед отправкой в войска проходят апробацию в элитных подразделениях Вооруженных сил, в том числе в центре беспилотных систем «Рубикон» и в 45-й бригаде Воздушно-десантных войск.

Новые разработке в сфере РЭБ и БПЛА проходят боевую апробацию в элитных частях, таких как «Рубикон» и 45-я бригада спецназа ВДВ, после чего уже поступают в войска, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.