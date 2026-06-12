Путин назвал одну из важнейших задач  в зоне СВО

Борьба с беспилотниками различных типов является для российской армии одной из важнейших задач в зоне проведения СВО, заявил на встрече с участниками спецоперации президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что в настоящее время Россия активно работает над производством FPV-дронов и дронов с ИИ.

«Это одна из важнейших задач, и этим занимается и промышленность, и этим занимаются и ваши командиры, и министерство обороны в целом, и другие ведомства в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране», — разъяснил президент.

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Российский лидер пояснил, что поставляемое в войска оборудование для противодействия БПЛА должно быть эффективным.

Путин подчеркнул, что российские власти «разбюрократили», упростили, а также максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для передовой.

Президент констатировал, что в России следует наладить систему противодействия беспилотникам, которая бы гибко реагировала на изменения тактико-технических характеристик дронов противника, была всегда на шаг впереди.