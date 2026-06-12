Путин заявил о создании в России системы по аналогу Starlink

Россия создала систему, аналогичную Starlink, однако пока спутниковая группировка недостаточна. Об этом 12 июня завил Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с с военнослужащими и участниками спецоперации 12 июня, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что такая система появилась и внедряется.

«Вопрос в масштабировании, это требует определенного времени, но она создана, она функционирует. Вопрос в наращивании спутниковой группировки», — добавил российский лидер.

По его словам, это наращивание идет. Недавно на орбиту вывели 16 аппаратов.

«Но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально. Вопрос в наращивании группировки. Это будет происходить дальше», — указал президент.

По его словам, низкоорбитальная спутниковая группировка РФ не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходит эти спутники.