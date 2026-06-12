"Как мухи висят над головами": Путин высказался об украинских дронах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с дронами на передовой очевидна — беспилотники "как мухи висят" над головами бойцов.
Об этом он сказал на встрече с военнослужащими — участниками спецоперации в День России. Встреча прошла в Кремле.
"Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, какие проблемы нам создают дроны. Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят", — заявил Путин.
Он назвал борьбу с беспилотниками одной из важнейших сегодняшних задач.
По его словам, средствами противодействия БПЛА занимается и промышленность, и "умельцы по всей стране". Власти, добавил он, максимально разбюрократили и ускорили принятие решений для разработки таких средств.
Путин также говорит, что и сами командиры хорошо понимают масштаб проблемы и видят способы её преодоления.