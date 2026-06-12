"Ставят точку": Путин объяснил ценность штурмовиков

Президент России Владимир Путин назвал штурмовые подразделения главной силой, обеспечивающей окончательный успех в любых военных конфликтах. На встрече с участниками специальной военной операции в День России в Кремле глава государства подчеркнул, что именно на плечи пехоты ложится основная тяжесть завершения боевых задач.

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Обращаясь к военнослужащим, российский лидер отметил историческую и современную значимость их работы на линии соприкосновения. «Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, успех всей кампании напрямую зависит от действий бойцов на земле.

«Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи», — пояснил он.

Глава государства акцентировал внимание на том, что остальные виды Вооруженных сил выстраивают свою тактику таким образом, чтобы максимально обезопасить штурмовые отряды и минимизировать их потери.

«В конечном итоге все сводится к тому, чем вы завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами… Так было всегда, так происходит и сегодня», — подчеркнул российский лидер. В этой связи он особо выделил «ту важнейшую задачу», которую ежедневно решают штурмовики.

Президент назвал солдат, не жалеющих своих жизней на фронте, истинными героями страны.