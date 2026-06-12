Армия России может до конца лета взять ключевой для фронта город в Донецкой Народной Республике (ДНР) Константиновку.

Об этом заявили украинские военные, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», — пожаловался комбриг Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Другой украинский военный выразил сомнение, что пилоты беспилотников ВСУ будут оставаться в Константиновке до июля. Другие бойцы подтвердили, что Вооруженные силы (ВС) России уже вошли в центр города.

11 июня стало известно, что группировка ВС России «Юг» установила контроль над восточной частью Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.