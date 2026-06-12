Соседка России экстренно создает спецназ по борьбе с дронами
Силы обороны Финляндии приступают к формированию специализированных подразделений для борьбы с беспилотниками.
Решение принято на фоне участившихся инцидентов с обнаружением летательных аппаратов на территории страны.
«В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов», — приводит слова инспектора сил ПВО Мано-Микаэля Нокелайнена издание Ruotuväki.
Ситуация обострилась с конца марта, когда финские власти начали фиксировать регулярные появления БПЛА в своем воздушном пространстве. По итогам проверок правоохранительные органы установили, что аппараты имеют украинское происхождение. Особую тревогу у властей вызывает тот факт, что как минимум три обнаруженных дрона были оснащены боеприпасами, которые не сдетонировали при падении.
При этом быстрого решения проблемы ожидать не стоит. Нокелайнен уточнил, что создание и полноценное оснащение подразделений потребует значительного времени.
«Призывникам, поступающим на службу в эти подразделения, придется подождать еще несколько лет», — добавил представитель военного ведомства, подчеркнув, что активная фаза подготовки не начнется ни в текущем, ни в следующем году.