Соседка России экстренно создает спецназ по борьбе с дронами

Силы обороны Финляндии приступают к формированию специализированных подразделений для борьбы с беспилотниками.

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Решение принято на фоне участившихся инцидентов с обнаружением летательных аппаратов на территории страны.

«В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов», — приводит слова инспектора сил ПВО Мано-Микаэля Нокелайнена издание Ruotuväki.

Ситуация обострилась с конца марта, когда финские власти начали фиксировать регулярные появления БПЛА в своем воздушном пространстве. По итогам проверок правоохранительные органы установили, что аппараты имеют украинское происхождение. Особую тревогу у властей вызывает тот факт, что как минимум три обнаруженных дрона были оснащены боеприпасами, которые не сдетонировали при падении.

При этом быстрого решения проблемы ожидать не стоит. Нокелайнен уточнил, что создание и полноценное оснащение подразделений потребует значительного времени.