Новая деталь российских Су-34 поразила Запад

На Западе обратили внимание на новый обтекатель фронтового бомбардировщика Су-34, который установлен за кабиной пилота на фюзеляже.

Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Новые снимки не позволяют определить, что именно находится под обтекателем, и хотя наиболее вероятным вариантом представляются системы спутниковой связи, также не исключено, что там размещено оборудование РЭБ, усовершенствованная антенная решётка или, возможно, ретранслятор связи», — говорится в материале.

По мнению издания, усовершенствованная деталь может значительно повысить эффективность бомбардировщика. Уточняется, что новый обтекатель имеет ключевое значение для обеспечения стабильных каналов связи, особенно при использовании снарядов с высокоточным наведением.

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