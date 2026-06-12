Киев в панике: Зеленский молит об осторожности перед прилетом "Орешника"

Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом не игнорировать сигналы оповещения, предупредив об опасности масштабных ракетных атак.

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По словам главы киевского режима, руководство страны осознает планы российского командования, которое делает ставку на применение высокотехнологичного вооружения.

"Сегодня и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги", — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Телеграм-канале. "Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России", - отметил Зеленский, добавив, что украинцы должны рассчитывать на свою внимательность. "Обязательно берегите жизнь", — добавил Зеленский.

В то же время в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появилось специфическое предупреждение, спровоцировавшее волну слухов о новом применении "Орешника".

«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — говорится в заявлении.

На Украине возникла паника в связи с новым прилетом «Орешника»

В России никаких официальных заявлений относительно нового применения комплекса "Орешник" не делали.