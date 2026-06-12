"Выплаты и наемники": Зеленский вводит экстренные меры ради эскалации

Владимир Зеленский анонсировал серию масштабных изменений в системе материального обеспечения вооруженных сил страны.

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Решения были приняты по итогам совещаний с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Минобороны Михаилом Федоровым, министром финансов Сергеем Марченко, а также высшим командованием ВСУ — Александром Сырским и Андреем Гнатовым.

«Согласован путь — увеличить финансовую устойчивость нашей обороны и обеспечить дальнейшую трансформацию украинской армии», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Ключевым аспектом реформы станет индексация выплат. Президент заявил о планах установить минимальное довольствие для военнослужащих в тылу на уровне 30 тысяч гривен (около 48,5 тыс рублей), при этом вознаграждение на передовой будет существенно выше.

«Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии (почти 485 тыс рублей)», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, правительство также разработает четкие сроки службы по контракту — от 10 до 24 месяцев — с гарантиями отсрочек, а также повысит материальное стимулирование для боевых командиров.

Кроме того, руководство Украины намерено расширить участие иностранцев в боевых действиях. Зеленский сообщил, что поручил увеличить возможности для привлечения иностранных наемников и внедрить дополнительные механизмы рекрутинга в украинскую армию. Соответствующие детали и механизмы реализации новых мер должны быть в ближайшее время представлены Министерством обороны.