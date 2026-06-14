Мельниченко объявил беспилотную опасность в Пензенской области

Режим беспилотной опасности введён на территории Пензенской области.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона уточнил, что в целях безопасности граждан в области также ввели временные ограничения на работу мобильного интернета.

«На территории Пензенской области введён режим «Беспилотная опасность», — написал он.

Ранее в селе Чайки Белгородской области 13-летний мальчик получил ранения в результате детонации взрывного устройства ВСУ на территории частного домовладения.