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Мельниченко объявил беспилотную опасность в Пензенской области

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Режим беспилотной опасности введён на территории Пензенской области.

Мельниченко объявил беспилотную опасность в Пензенской области
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона уточнил, что в целях безопасности граждан в области также ввели временные ограничения на работу мобильного интернета.

«На территории Пензенской области введён режим «Беспилотная опасность», — написал он.

Ранее в селе Чайки Белгородской области 13-летний мальчик получил ранения в результате детонации взрывного устройства ВСУ на территории частного домовладения.