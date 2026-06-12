НАТО намерено в 2027 году приступить к сокращению своих сил в Косове

Североатлантический альянс в 2027 году впервые приступит к сокращению основного состава Сил НАТО для Косова (СДК, KFOR) в связи с улучшившейся обстановкой в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, базирующегося в бельгийском городе Монс.

"Ситуация в сфере безопасности в Косове остается в целом стабильной, НАТО приступит к оптимизации СДК и постепенно адаптирует их численность в течение следующего года", - сообщило командование.

В заявлении отмечается, что сокращение будет осуществляться поэтапно в рамках плановых ротаций национальных контингентов, задействованных в этом формировании. Командование не уточнило, насколько значительно планируется сократить СДК. Сейчас в них входят 4,6 тыс. военных из 31 страны.