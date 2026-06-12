Политолог объяснил, почему Украина не получит требуемые $20 млрд для ударов по России

Украина не получит от Евросоюза дополнительные $20 млрд для ударов по России из-за кризиса на Западе. Об этом News.ru заявил политолог Юрий Самонкин.

По его словам, Евросоюз находится в «очень жестком кризисе». Есть проблемы и с производством вооружения, поэтому ЕС не сможет бесконечно снабжать Украину для борьбы с Россией, указал аналитик.

«Естественно, у ЕС есть свои собственные линии безопасности, которые необходимо соблюдать. Это борьба с терроризмом, внешние угрозы, дальнейшие военные учения, поэтому европейская ВПК очень сильно проседает. А США сейчас больше ориентированы на политику Ближнего Востока», — заявил Самонкин.

До этого высокопоставленный представитель министерства обороны Украины заявил Politico, что Киев хочет получить от своих союзников дополнительные $20 млрд для усиления атак вглубь территории России. Как отмечается в материале, запрос на выделение средств Украина сделает 18 июня на заседании в формате «Рамштайн».