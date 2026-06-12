Россия за неделю нанесла семь ответных ударов по инфраструктуре Украины

Армия России за неделю нанесла семь ответных ударов по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«С 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ. Помимо этого, под удары попали военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров.

В список пораженных объектов также вошли пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в июне на Украине резко раскритиковали Зеленского из-за ситуации с ПВО. Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель усомнилась в том, что Украина способна быстро разработать собственный аналог ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.