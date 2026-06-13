ВС России поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили военно-морскую базу ВСУ.