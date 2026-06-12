Комитет по обороне Швеции в новом докладе рекомендовал исходить из сценария, при котором военное противостояние между Россией и НАТО может начаться в относительно короткие сроки. Документ подготовлен при участии представителей восьми парламентских партий, а также экспертов и специалистов государственных ведомств.

Авторы доклада считают, что Россия теоретически может предпринять действия для проверки сплоченности Североатлантического альянса и эффективности механизма коллективной обороны, предусмотренного статьей 5 договора НАТО. При этом в документе отмечается, что развитие ситуации будет зависеть от политических условий.

В докладе также говорится об ухудшении ситуации в сфере безопасности в регионе Балтийского моря. Авторы утверждают, что Россия наращивает военное присутствие в этом направлении.

Отдельное внимание уделено отношениям с США. Комитет отмечает, что Вашингтон остается важнейшим партнером в вопросах безопасности, однако европейским государствам необходимо брать на себя больше ответственности за собственную оборону.

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Авторы документа также указывают на изменения в американской внешней политике, которые, по их мнению, характеризуются большей непредсказуемостью, быстрыми изменениями подходов и более жесткой риторикой.

На этом фоне комитет призвал ускорить укрепление как военной, так и гражданской обороны страны. В докладе подчеркивается необходимость более быстрого принятия решений по вопросам кадров, вооружений и развития инфраструктуры, чтобы повысить готовность государства к возможным кризисным ситуациям.