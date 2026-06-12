Стало известно, как США и Иран ведут диалог в условиях войны

Вашингтон и Тегеран не общаются напрямую, стороны используют курьеров, прибегают к помощи посредников, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тщательно скрывает свое местонахождение. В связи с этим, он не пользуется мобильной или проводной связью, а получает и отправляет послания через курьеров.

Журналисты заметили, что общение осложняет также нестабильная связь в Иране — сообщения в мессенджерах доходят до адресатов через 30-40 часов.

Третий фактор, замедляющий переговоры, пояснили обозреватели, это особая, непрозначная система власти в Иране.

Собеседник агентства пожаловался, что в том случае, если США согласятся на компромиссы, уступки, выполнят требования Тегерана, на согласование текста соглашения потребуется не менее 5 дней.

Неожиданная сделка США и Ирана: что известно к этому часу

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, в свою очередь, что американская сторона постоянно сталкивается с задержками при получении ответов, поэтому официальные лица не могут назвать точную дату тех или иных событий, вынуждены говорить уклончиво: «в ближайшие несколько дней».