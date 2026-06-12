Украинский военнопленный из 53-го разведывательного батальона сдал российским бойцам около 12 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом пленный Анатолий Манкаль рассказал на видео, опубликованном ТАСС.

На обнародованных кадрах рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета сообщает, что выдал примерно 10–12 позиций ВСУ в зоне ответственности подразделения. Также военнопленный утверждает, что на этих участках находились украинские силы численностью порядка 30–40 человек.

Агентство уточняет, что Манкаль сдался в плен российским военнослужащим на Сумском направлении фронта.

До этого украинский военнослужащий, мобилизованный насильно, открыл огонь по своему командиру, после чего добровольно сдался российским бойцам. Украинский военнослужащий вступил в конфликт с командиром, отвечавшим за ротацию. Перепалка переросла в вооруженное столкновение, в ходе которого мобилизованный открыл огонь по командиру и его ближайшему окружению.

Позднее он добровольно сдался российским военным, а также заявил, что не раскаивается в содеянном.