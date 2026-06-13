Операторы ударных дронов группировки войск "Южная" уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в населенном пункте Константиновка. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры.

"Расчетами ударных дронов подразделений войск беспилотных систем "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач нанесено поражение живой силе противника. Ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов успешно уничтожены украинские военнослужащие, осуществлявшие попытки скрытного перемещения на позициях", - отметили в военном ведомстве.