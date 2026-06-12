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Балицкий: боевые дроны вышли на патрулирование дорог в Запорожской области

Газета.Ruиещё 2

Боевые беспилотники вышли на патрулирование дорог Запорожской области для перехвата беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атакующих гражданский транспорт.

Боевые дроны вышли на патрулирование дорог в Запорожской области
© РИА Новости

Об этом на платформе «Макс» заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Во время боевого патрулирования уже уничтожено несколько дронов противника, которые заходили на атаку гражданских автомобилей», — написал он.

Балицкий отметил, что власти региона в тесном взаимодействии с военнослужащими работают над полной блокировкой всех попыток ВСУ дестабилизировать обстановку и пресечением террористических атак. Губернатор назвал обстановку «напряженной, но контролируемой».

10 июня Балицкий заявил, что в Запорожской области ввели временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей. По его словам запрет связан с текущей оперативной обстановкой на дорогах области, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 «Новороссия». Запрет необходим для обеспечения безопасности и предотвращения поражения противником автотранспорта.