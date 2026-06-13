Артиллеристы "Севера" уничтожили более 90 боевиков ВСУ

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили более 210 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Общевойсковыми подразделениями группировки "Запад", в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевые бронированные машины Senator и HMMWV, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 4 миномета", - рассказал он.
Подразделения Западной группировки войск вскрыли и уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы, 57 пунктов управления БПЛА и 22 наземных роботехнических комплекса.