Артиллеристы "Севера" уничтожили более 90 боевиков ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили более 90 боевиков ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Также были поражены пункты управления БПЛА и украинская артиллерия, сообщили ТАСС в группировке войск.

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 380 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено более 90 солдат ВСУ, 11 пунктов управления БПЛА, 2 артиллерийских орудия, 13 единиц боевых бронированных машин и пикапов", - рассказали там.