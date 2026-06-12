Выяснилось, когда прекратятся атаки ВСУ на Крым

Киевский режим продолжает атаковать мосты, связывающие Крым с большой землей. Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, чего добивается враг и когда удары по региону прекратятся.

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Киевский режим продолжает атаковать мосты, связывающие Крым с большой землей. Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, чего добивается враг и когда удары по региону прекратятся.

Напомним, ранее враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населённого пункта Ставки. Ранее сообщалось о новом повреждении мостов в районе Чонгара, а также Геническа. Военные эксперты отмечают системность этих ударов в рамках общего замысла противника.

Между тем военный эксперт Владимир Попов в беседе с «МК» объяснил, чего на самом деле добивается враг:

- Противнику нужно добиться дезорганизации системы управления на период летних отпусков и тем самым создать негативное отношение у населения, - рассказал эксперт. - Удары нужны, чтобы поднять возмущение и вызвать недоверие к своему правительству и президенту. Опять же в сентябре у нас будут выборы в Госдуму. Поэтому они сейчас и нагнетают обстановку.

По словам генерал-майора, противник потеряет интерес к полуострову через три-четыре месяца:

- Закончится сезон отпусков, и они забудут про Крым. А пока на крымские и азовские направления, где есть возможность организовать отдых, будет прилетать. По этой же причине в начале весны противник активно работал по Анапе, Геленджику, Сочи, Адлеру. Это районы, где в то время активно готовилась инфраструктура для отдыха.