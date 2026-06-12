Генерал раскрыл, как дроны ВСУ смогли прорваться в Нижнекамск

Военный эксперт генерал-майор авиации Владимир Попов в комментарии изданию "АиФ" объяснил возможные маршруты, по которым беспилотники ВСУ достигают целей в Поволжье.

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По его словам, противник использует комбинированную тактику для преодоления эшелонированной обороны.

«Более мощные беспилотники большой и средней дальности могут лететь через Каспий и по Волге из других стран», — пояснил генерал.

Он также допустил вероятность запуска аппаратов с юга Украины через территорию Северного Кавказа.

«Это два реальных направления, которые противник может использовать. Дроны идут на предельно малых высотах», — добавил Попов.

По мнению эксперта, главная задача таких налетов — создание критической нагрузки на систему противовоздушной обороны.

«За счет использования БПЛА малой и средней дальности ВСУ пытаются перегрузить нашу ПВО, в том числе на линии соприкосновения и в ближнем тылу. А потом под шумок запускать дроны дальнего действия», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Попов не исключил, что часть аппаратов может запускаться диверсионными группами внутри страны: «Дроны средней дальности могут запускать с нашей территории. Не все идет с территории Украины, а таким образом, дифференцированно».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке БПЛА на Закамский регион республики. В Нижнекамске один из беспилотников попал в жилой дом, что привело к госпитализации четырех человек. Как сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в социальной сети «Макс», трое пострадавших находятся в состоянии с острой реакцией на стресс, у четвертого — осколочное ранение челюсти. В целях безопасности мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем Telegram-канале объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе и призвал жителей доверять только официальным источникам информации.