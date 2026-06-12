Российские военнослужащие, наступая на ореховском участке фронта, вплотную подошли к населенному пункту Новоселовка в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам собеседника агентства, у российских военнослужащих есть определенные успехи после освобождения населенного пункта Комсомольское.

Об освобождении Комсомольского в Запорожской области стало известно 4 июня.

5 июня стало известно, что российские военные за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Юг» выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Тихоновка, расположенного на территории Донецкой народной республики (ДНР). В Запорожской области ВС России выбили противника из населенного пункта Комсомольское.

В этот же день в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по ДНР рассказали, что на территории региона были уничтожены украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Задачу выполнили члены антитеррористического подразделения «Горыныч».