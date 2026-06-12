Дополнительные подразделения военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили в Черниговскую область для задержания дезертиров. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«По оценкам противника, данный регион является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих», — сказал источник.

По данным ТАСС, которые основаны на информации правоохранительных органов Украины, депутатов Верховной рады и местных СМИ, число украинских военнослужащих, с начала года самовольно покинувших свои части, составляет 70-80 тыс. Общее число беглецов свыше 250 тыс.

До этого российские силовые структуры сообщили, что в Харькове значительно выросло число сбежавших с оружием дезертиров. За первые месяцы 2026 года количество уголовных дел против украинских военнослужащих за дезертирство и «самоволку» выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.