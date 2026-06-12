Силы ПВО за ночь сбили более 200 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом заявляет Минобороны РФ.

В течение ночи 231 БПЛА был перехвачен и уничтожен над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что средства ПВО за шесть часов сбили 67 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Атака была совершена в период с 14:00 до 20:00. Для ударов ВСУ применили десятки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.