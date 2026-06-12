«Все очень плохо»: военный ВСУ записал видео из подвала в Константиновке

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал «предфинальное» видео в одном из подвалов в донецкой Константиновке. На ролик обратил внимание военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На кадрах военнослужащий рассказывает, что ситуация в городе для украинских войск стала критической. По его словам, бойцы из разных подразделений побросали свои позиции и укрылись в одном большом подвале. Украинский солдат также сообщил, что среди его сослуживцев много раненых, у них нет еды и воды, а боеприпасы заканчиваются. Выйти наружу бойцы не могут, так как не понимают, в какую сторону нужно двигаться для отступления.

«Когда что-нибудь сюда прилетит — нам **** (придет конец. прим. «Газеты.Ru»). Что делать — не знаем. Все очень плохо», — резюмировал боец.

Также на заднем плане видео несколько человек проводят какую-то манипуляцию при тусклом красном свете. При этом в ролике можно услышать стоны, предположительно, раненого.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали, что ситуация в Константиновке «очень сложная». По информации украинского командира батальона беспилотных систем, российские войска продвинулись в районе Временного Яра и Бересткова и теперь город находится в полуокружении.