ВСУ атакует Севастополь: российская армия отражает удары

Военные отражают воздушную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, работает противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы. Ведётся уничтожение украинских беспилотников из различных средств поражения, включая стрелковое оружие.

Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Ранее в городе уже объявлялась воздушная тревога. В ночь на 10 июня дрон ВСУ нанёс удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя».