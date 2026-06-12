ВСУ атакует Севастополь: российская армия отражает удары
Военные отражают воздушную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, работает противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы. Ведётся уничтожение украинских беспилотников из различных средств поражения, включая стрелковое оружие.
Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Ранее в городе уже объявлялась воздушная тревога. В ночь на 10 июня дрон ВСУ нанёс удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя».